МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Часть боевиков, которые должны быть выведены из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе к 15 октября, ушли вглубь провинции и не сдали свое оружие, заявил РИА Новости источник из оппозиции.

"Они отодвинулись дальше от демилитаризованной зоны, но оставили оружие. Демилитаризованная зона уже 15-20 километров в ширину, без тяжелого вооружения, но радикально настроенные группировки отодвинулись глубже в провинции Идлиб и сохранили свое оружие, хотя предполагалось, что они его передадут. Почему они сохранили его, остается вопросом", — отметил источник.

Источник отметил, что "группы, (которые остаются в зоне), заявили, что "Джебхат ан-Нусра"* отошла, там больше нет большого количества боевиков" группировки. "Но неясно, это постановка или реальность", — заявил источник.

По данным РИА Новости, границы демилитаризованной зоны полностью определены, зона занимает примерно 15-20 километров в ширину, она имеет клиновидную форму в форме буквы "V" с самой широкой частью на юге. Границы зоны достигают города Джиср эш-Шугур и провинции Латакия на западе, города Дар-Таазза на востоке и района населенного пункта Эль-Латамна на юге.

Турция располагает контрольными пунктами внутри зоны, а Россия и Иран — вдоль ее границы, у каждой из сторон есть около десяти контрольных пунктов. Контролирование зоны будет осуществляться только Россией и Турцией.

Также источник отметил, что Россия и Турция при урегулировании в Сирии по-разному оценивают то, что можно назвать тяжелым вооружением, которое стороны должны были вывести из демилитаризованной зоны в Идлибе до 10 октября.

"(Между Россией и Турцией) идет обсуждение по поводу того, что такое тяжелое вооружение. Возможно, это будет длинный процесс. Турция считает, что зенитные установки "Шилка" — не тяжелое вооружение, а скорее среднего размера, а для России оно тяжелое", — заявил РИА Новости источник из оппозиции.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

Ранее сирийская газета al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженным группировкам в Алеппо и Идлибе, сообщила, что боевики радикальных группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Хайат Тахрир аш-Шам"* не желают выводить свои силы из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в рамках второго этапа ее создания, так как "Турция не обеспечила иностранным боевикам гарантии их безопасности".

* Запрещенный в России группировки.

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