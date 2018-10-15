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Война в Сирии
Война в Сирии

Скальбия: христианский оплот в демилитаризованной зоне на границе с Идлибом

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© AFP 2018 / Omar Haj KadourПанорама Идлиба. Архивное фотоПанорама Идлиба. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

ХАМА (Сирия), 15 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Одно из главных правил выживания на севере Сирии — не перепутать дороги. Одна ведет глубоко в Идлиб к боевикам, вторая тоже в принципе уходит к турецкой границе, но через город Скальбия, где православное ополчение.

Жители Скальбии, сами того не ожидая, оказались на стратегической границе между провинциями Хама и Идлиб. Здесь обозначена буферная зона, о которой договорились президенты России и Турции (страны-гаранты перемирия в САР) Владимир Путин и Тайип Эрдоган в Сочи.

В Скальбии все спокойно

От города Хама до Скальбии ехать минут 30. Чем дальше от большого города — тем меньше людей, домов и машин. По сторонам бесконечные поля — одни перепаханные, другие по-весеннему зеленые, несмотря на середину октября.

Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Скальбия в провинции Хама приняла около четырех тысяч беженцев из Идлиба

Если выключить в машине музыку и открыть окна, то, проезжая от деревни к деревне, можно непрерывно слушать вечернюю молитву, исполненную разными голосами местных шейхов. Большая часть населения провинции Хама — мусульмане-сунниты.

В начале 80-х годов именно в Хаме была попытка переворота. Расшатывали положение сторонники объявленных вне закона "Братьев-мусульман"*. Спустя 30 лет, радикальные группировки надеялись, что население их поддержит и стратегически важную часть страны практически без боя можно будет захватить, но по факту все оказалось иначе.

Город Хама за семь лет ни разу не был захвачен террористами, напротив, многие сирийцы из соседних провинций Идлиб, Алеппо и Ракки бежали в Хаму от войны.

На самом севере провинции, как местные выражаются, находятся две "христианские крепости" — Мухарди и Скальбия.

В прошлом году обстановка в этих "пограничных" городах, мягко говоря, оставалась напряженной. Террористы регулярно пытались их штурмовать. Боевикам принципиально хотелось захватить Скальбию и Мухарди и разрушить все, что связано с христианской культурой.

Но все самое страшное, кажется, в прошлом. Ополчение совместно с регулярными войсками отстояли города и в какой-то степени стали заслоном между Идлибом и Хамой.

"Сегодня в Скальбии "Куллю тамам" ("все хорошо" — араб.)", — говорит знакомый пожилой ополченец, встречая машину на блокпосту на въезде в город.

На улицах не очень людно, на обочине дороги играют чумазые детишки, большая часть магазинов закрыта, но это скорее из-за вечернего времени суток, а не боязни обстрелов со стороны боевиков. Последний раз ракеты с той стороны фронта прилетали в начале сентября.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Командир Набиль

Командиром местного ополчения в Скальбии значится Набиль. Небольшого роста сухого телосложения, с густой бородой и длинным черными волосами, командир вызывает смешанные чувства при первом знакомстве — с одной стороны кобура с пистолетом и спортивный костюм создают впечатление, что перед тобой "тревожный" боевик, но крест на шее и платок вызывают ассоциации со священником.

Гостеприимный командир выходит встречать гостей на улицу рядом со своим штабом. Несколько его бойцов с искренними улыбками, опередив начальника, бросаются обниматься и жать руки.

"Добрый вечер, православные. Добро пожаловать домой", — говорит один из бойцов, сильно отбивая ладонью по спине. Отойдя на шаг назад, заглядывает в глаза с интересом — не сделал ли больно гостю на радостях.

Ситуация в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohamed Haj Kadour
Часть боевиков в Идлибе готовы к примирению, сообщили в ополчении

Во дворе стоит несколько единиц техники ополченцев и небольшого калибра артиллерийская пушка. Все оружие зачехлено, включая двуствольный крупнокалиберный пулемет на видавшем виды пикапе.

"Пойдемте скорее ко мне в кабинет, расскажете, что видели, как в целом жизнь, что говорят в столице", — догнав своих подчиненных, включается в разговор Набиль.

Кабинет у командира по всем местным традициям внушительный, над столом красуется винтовка Мосина и несколько ножей, на полках — вымпелы Российско-Сирийской дружбы, благодарственные грамоты и икона Богородицы.

Услышав пожелание гостя, командир согласился рассказать, как обстоят дела на его территории.

"Мы как народное ополчение, союзники сирийской арабской армии, сыновья города Скальбия. Мы находимся на линии фронта пограничной провинции Идлиб. Сейчас ситуация под полным контролем и наблюдением. Сохраняется полная тишина с момента объявления российско-турецкой договоренности. У нас есть пункты наблюдения, где не зафиксировано нарушений с какой-либо стороны. Есть информация, что вооруженные террористические группировки выполняют условия согласно договоренностям. Об этом говорят также некоторые видео- и фотоматериалы, которые они публикуют. Согласно нашим источникам, наблюдается частичный отвод. Турция через свои СМИ это подтверждает. Мы можем сказать, что частично это правда", — говорит Набиль.

Ужин с видом на фронт

В районе Скальбия больше года фронт не "горячий", ополченцы отвечают огнем на огонь и на боевых позициях круглосуточно следят за "передком" бойцы Набиля. Все позиции основательно укреплены и обжиты. Главная задача не допустить вылазки боевиков. Террористы раньше нередко пытались подобраться к ополченцам, но, как правило, безуспешно.

"Теперь есть договоренность. В конце августа честно были разговоры о большой войне. Но Россия с нами, и с турецкими марионетками договорились, поэтому будем надеяться на мир и примирение. Но мы готовы к любому раскладу", — поддерживает разговор один из ополченцев.

Сирийская семья на границе с Иорданией в провинции Дераа
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Коллектив настроен оптимистично. Между собой все больше разговоров о мирной жизни, развитии сельского хозяйства — магазин восстановить, наладить торговлю с Латакией и Дамаском, поросят разводить.

Гостеприимством жители Скальбии известны еще с довоенных времен. Здесь, по словам Набиля, проживало до 2011 года около 70 семей, где хозяйками дома были русские женщины — жены выпускников советских вузов.

"Так как скоро стемнеет, остаетесь ночевать у нас. Но сначала поедем покушаем в хорошее местечко", — заявляет Набиль.

От ночевки удается быстро отказаться, впереди еще долгая дорога в Латакию через перевал.

Ресторан с панорамными окнами расположен в интересном месте на возвышенности, с одной стороны можно любоваться городом, а с другой, в 500 метрах, — линия фронта. В бинокль при желании можно и укрепления боевиков разглядеть прямо через поле.

Но все присутствующие уверены в серьезности сочинского договора и ведут себя вполне спокойно. Буквально в считанные минуты на столе появляются всевозможные блюда известной восточной кухни от салатов и до сырого мяса со специями и запеченного в духовке фарша с овощами.

Угрозы по телефону

Вся идиллия трапезы портится одним голосовым сообщением, которое отвлекает Набиля. Командир меняется в лице и передает телефон.

"Послушай, что эти черти присылают. Зачем? Неужели они думают, что семь лет не боялся, а сейчас испугаюсь", — говорит Набиль.

Голос на аудиозаписи грозит стереть с лица земли город, церковь и обещает смерть в мучениях.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Командир недолго злится. Такие сообщения периодически присылают ему на протяжении последних семи лет. По его словам, все эти угрозы в пользу бедных.

"Ничего они не сделают. Давайте сейчас поедим, и я покажу вам свою ферму", — уже с улыбкой говорит Набиль.

После трапезы на улице уже ждет "шестисотый" Mercedes из девяностых с потрепанным кожаным салоном.

Ферма недалеко от города. Двое родственников Набиля встречают нас у недостроенного здания, бульдозер разравнивает гравий, на заднем дворе огорожена территория для скотины, а к командиру уже подводят белую лошадь, через неделю она должна родить, и это событие здесь ждут с нетерпением.

"Еще хочу купить коров, и будет полноценное хозяйство. Приедете ко мне скоро с семьями, будем говорить о мире, а не о войне", — положив руку на плечо, говорит Набиль.

* Организация, запрещенная на территории России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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