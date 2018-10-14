Иордания и Сирия договорились открыть погранпереход "Насиб" в понедельник

ДАМАСК, 14 окт — РИА Новости. Власти Иордании и Сирии договорились открыть движение по пограничному переходу "Насиб" 15 октября, заявили правительство Иордании и глава МВД Сирии.

"Официальный представитель правительства Иордании Джамана Гнеймат сообщила о договоренности с Сирией об открытии КПП "Насиб" с понедельника", — сообщает агентство Petra.

"С иорданской стороной достигнуто соглашение об открытии пограничного КПП "Насиб-Джабер" с понедельника", — цитирует государственное телевидение Сирии министра внутренних дел страны.

По его словам, представители Иордании и Сирии стран на встрече в воскресенье обсудили остававшиеся нерешенными вопросы.

Сирийская армия в июле вернула контроль над всей иордано-сирийской границей, включая КПП "Насиб". После этого практически сразу начались восстановительные работы.

Пограничный переход "Насиб" является главным на сирийско-иорданской границе и имеет важный экономический статус для Аммана и Дамаска, поскольку является транзитным окном для грузов из средиземноморских портов через Иорданию в страны Персидского залива и наоборот.

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