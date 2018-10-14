Часть боевиков в Идлибе готовы к примирению, сообщили в ополчении

ХАМА (Сирия), 14 окт — РИА Новости. Боевики ряда незаконных вооруженных бандформирований на юго-западе сирийской провинции Идлиб готовы к примирению с руководством Сирии, сообщил РИА Новости командир христианского ополчения города Скальбия Набиль.

По его словам, боевики осознают, что их "предали союзники — турки, американцы и страны Персидского залива".

Он добавил, что боевики "убедились в ответственности и честности сирийской армии и России", а также увидели примеры "успешных примирений в других провинциях".

Командир ополчения не уточнил, о каких именно отрядах НВФ идет речь.

На юго-западе провинции Идлиб по большей части действуют бандформирования, сформированные из местных жителей. Более сложная ситуация на западе Идлиба, где территорию контролирует террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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