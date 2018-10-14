ХАМА (Сирия), 14 окт — РИА Новости. Боевики на юго-западе сирийской провинции Идлиб частично отвели тяжелое вооружение от демилитаризованной зоны на границе с провинцией Хама, сообщил РИА Новости командир христианского ополчения города Скальбия Набиль.

"Есть информация, что вооруженные террористические группировки выполняют условия согласно договоренностям. Об этом говорят также некоторые видео- и фотоматериалы, которые они публикуют. Согласно нашим источникам, наблюдается частичный отвод. Турция через свои СМИ это подтверждает. Мы можем сказать, что частично это правда. Но отвод не полный, и есть еще время для полного выполнения договоренностей до 15 числа", — сказал он.

Командир ополчения отметил, что за последние дни нарушений режима тишины не наблюдалось с обеих сторон. В районе Скальбии установлены наблюдательные пункты.

"Мы, как народное ополчение, союзники сирийской арабской армии, сыновья города Скальбия, находимся на линии фронта пограничной провинции Идлиб. Сейчас ситуация под полным контролем и наблюдением", — заявил он.

Договоренности в Сочи

Территория в районе Скальбии, где закреплены сирийские военные вместе с ополченцами, представляет собой линию фронта протяженностью до 25 километров. До договоренностей в Сочи этот участок фронта в большей степени считался статичным. Последний раз террористы обстреливали Скальбию и соседний город Мухарди из минометов и реактивных установок в начале сентября.

Россия и Турция 17 сентября подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

По словам Владимира Путина, к 15 октября там должна быть создана демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск, откуда выведут радикально настроенных боевиков. К 10 октября из этой зоны должны вывести тяжелое вооружение всех оппозиционных группировок, в частности танки, РСЗО и артиллерию.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю.

Контроль за зоной возложен на турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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