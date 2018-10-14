Пентагон: коалиция не станет обсуждать, какие боеприпасы использует в Сирии

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Коалиция США не раскрывает, что за боеприпасы применяются в Сирии, но они соответствуют международным нормам, заявил РИА Новости представитель Пентагона.

В оборонном ведомстве сообщили, что "коалиция не будет обсуждать публично использование конкретных видов оружия и боеприпасов в проводимых операциях".

"Тем не менее, каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оцениваются с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны", — отметил собеседник агентства.

Ранее агентство SANA сообщило со ссылкой на местные источники, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. По данным гостелеканала Ikhbariya, это привело к жертвам и раненым среди мирных жителей.