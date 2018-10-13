В Дейр-эз-Зор из-за удара коалиции погибли несколько человек

ДАМАСК, 13 окт – РИА Новости. Удар авиации международной коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии привел к жертвам и раненым среди мирных жителей, передает гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.
Ранее агентство SANA информировало, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. О жертвах и раненых агентство не сообщало.
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