В Дейр-эз-Зор из-за удара коалиции погибли несколько человек

Мирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа. Архивное фото

Мирные жители возвращаются в свои дом в провинции Дераа. Архивное фото

ДАМАСК, 13 окт – РИА Новости. Удар авиации международной коалиции во главе с США по провинции Дейр-эз-Зор в Сирии привел к жертвам и раненым среди мирных жителей, передает гостелеканал Ikhbariya со ссылкой на местные источники.

"Силы международной коалиции нанесли удар по пекарне ас-Суса к востоку от Дейр-эз-Зора, что привело к гибели и ранению нескольких мирных жителей", — сообщает телеканал.

Ранее агентство SANA информировало, что коалиция в субботу нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор с применением запрещенного международными конвенциями белого фосфора. О жертвах и раненых агентство не сообщало.

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