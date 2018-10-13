МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В случае подтверждения данных о нанесении коалицией авиаудара в Сирии с применением запрещенного белого фосфора необходимо будет требовать разбирательства с привлечением ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Международная коалиция во главе с США в субботу применила запрещенный международными резолюциями белый фосфор при авиаударе по сирийскому городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор, сообщило ранее агентство SANA со ссылкой на местные источники, не приведя информации о погибших или раненых среди мирных жителей.

"Во-первых, нужно еще раз проверить достоверность данной информации. В случае ее подтверждения, безусловно, нужно немедленно, когда информация (будет – ред.) получена, направить соответствующие заявления в ОЗХО, чтобы провели соответствующее служебное расследование, вынести вопрос на Совет Безопасности ООН", — сказал Швыткин.

"Это грубое попирание прав граждан Сирийской Арабской Республики… Это прецедент для разбирательства и проведения Совета Безопасности ООН с последующим (разбирательством – ред.) на Генеральной ассамблее ООН. Потому что это касается угрозы обеспечения стабильности, безопасности в целом в мировом пространстве", — добавил депутат.

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