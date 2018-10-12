Центр по примирению зафиксировал обстрелы в Латакии и Алеппо

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировал за сутки обстрелы в провинции Латакия и в городе Алеппо, сообщил руководитель Центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Икко, Ройс-Альмильк, Руейсет-Искандер провинции Латакия, западных окраин и района Кастелло города Алеппо", — сказал Савченко.

Он сообщил, что за сутки проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Кодна провинции Эль-Кунейтра, выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,2 тонны, а также передано 300 комплектов теплой одежды. Также в ходе акции в районе Сахра Авад города Алеппо нуждающимся жителям организована раздача тонны свежего хлеба.

Представитель центра добавил, что в пяти районах города Алеппо оказана адресная помощь 15 семьям, оказавшимся в сложном социальном положении, им выдано 15 продовольственных и гигиенических наборов.