Шульгин обвинил миссию ОЗХО в Сирии в нарушении порядка работы с вещдоками

ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) грубо нарушают порядок последовательности действий при обеспечении сохранения вещественных доказательств, говорится в заявлении постпреда РФ в ОЗХО Александра Шульгина, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Он отмечает, что "с особым пиететом МУФС относится к сведениям, поступающим от печально известных псевдогуманитариев из числа "Белых касок".
"В своей работе сотрудники МУФС грубо нарушают установленный порядок последовательности действий при обеспечении сохранения вещественных доказательств — chain of custody. В то же время данные, предоставленные сирийским правительством и российскими военными, практически не рассматриваются", — добавил он.
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