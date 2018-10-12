Шульгин обвинил миссию ОЗХО в Сирии в нарушении порядка работы с вещдоками

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденном пригороде Дамаска Думе. Архивное фото

Емкости с взрывчаткой в химической лаборатории боевиков по изготовлению отравляющих веществ и взрывчатки в подвале одного из домов в освобожденном пригороде Дамаска Думе. Архивное фото

ПАРИЖ, 12 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) грубо нарушают порядок последовательности действий при обеспечении сохранения вещественных доказательств, говорится в заявлении постпреда РФ в ОЗХО Александра Шульгина, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Конечно, МУФС работает из рук вон плохо: не выезжает на места инцидентов; довольствуется дистанционным расследованием, свои выводы делает главным образом на основании материалов из социальных сетей, а также данных, предоставленных различного рода ангажированными НПО и сирийской оппозицией", — считает Шульгин.

Он отмечает, что "с особым пиететом МУФС относится к сведениям, поступающим от печально известных псевдогуманитариев из числа "Белых касок".

"В своей работе сотрудники МУФС грубо нарушают установленный порядок последовательности действий при обеспечении сохранения вещественных доказательств — chain of custody. В то же время данные, предоставленные сирийским правительством и российскими военными, практически не рассматриваются", — добавил он.

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