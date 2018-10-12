В лагере беженцев "Рукбан" за две недели погибли 14 человек

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото

Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией. Архивное фото

ХОМС, 12 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Гибель 14 человек зарегистрирована в лагере "Рукбан" за последние две недели по причине катастрофической гуманитарной ситуации, сообщил в пятницу РИА Новости глава сирийской сети по правам человека (штаб квартира в Дамаске) Ахмад Казем.

"За последние две недели умерло 14 человек, включая четырех детей и двух женщин по причине невыносимых условий существования и отсутствия медицинской помощи", — сказал Казем, ссылаясь на граждан, проживающих в самом лагере на сирийско-иорданской границе.

По данным правозащитников, гуманитарная ситуация усугубилась в "Рукбан" из-за того, что иорданская сторона закрыла пограничные переходы в районе лагеря.

"Так же Иордания не разрешает доставку гуманитарной помощи в лагерь", — добавил Казем.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, на сегодняшний день находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Ат-Танф.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что территория, оккупированная западной коалицией во главе с США, является убежищем для радикальных группировок, в том числе для отрядов террористической группировки "Исламское государство"*, которые в сентябре организовали масштабное нападение на поселения провинции Эс-Сувейда со стороны Эт-Танф.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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