Крымская делегация посетит Сирию с официальным визитом 15-16 октября

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости. Крымская делегация с двухдневным официальным визитом посетит Сирию, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Возглавят делегацию глава Крыма Сергей Аксенов и председатель государственного совета республики Владимир Константинов. Мурадов подчеркнул, что это первый визит крымской делегации на столь высоком уровне. Всего в состав делегации войдет около десяти человек.

"К предстоящему визиту все готово. Визит состоится с 15 по 16 октября. Мы намерены достичь окончательных договоренностей и приступить к формированию хозяйствующих структур в интересах двух сторон. В частности, речь идет о создании совместной судоходной компании и совместного торгового дома. Это цели визита", — сказал Мурадов.

По его словам, в рамках визита запланированы встречи с высшим руководством и министрами Сирии, а также с губернатором провинции Латакия, с которой Крым подпишет соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.