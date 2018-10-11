МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау Ньето рассказал Sputnik Mundo о том, как поездка в Сирию по приглашению Минобороны позволила ему переосмыслить мифы о российских военных.

Идея такого визита зародилась у живописца около года назад, когда он посетил студию военных художников имени Грекова в Москве. Тогда он упомянул, что хотел бы ближе узнать российских военных и нарисовать Сирию. После этого Минобороны России пригласило художника в Алеппо.

© Фото : представлено Augusto Ferrer-Dalmau Nieto Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау Ньето в Сирии © Фото : представлено Augusto Ferrer-Dalmau Nieto Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау Ньето в Сирии

Феррер-Далмау Ньето прибыл в страну в конце сентября и провел там десять дней — все это время он жил вместе с российскими военнослужащими. В их сопровождении баталист занимался сбором материала для будущей картины.

Поездка помогла ему иначе взглянуть на некоторые стереотипы о российской армии. По словам художника, "злобные и нелепые" русские существуют только в голливудских фильмах, а в реальности они совершенно другие.

"Очень дисциплинированные, порядочные, хорошие люди. Очень симпатичные и заботливые", — отметил Феррер-Далмау Ньето.

Испанца удивило, что многие солдаты увлекались чтением.

"Для меня странно было это видеть", — признался он.

Он добавил, что рядом с российскими военными испытывал чувство защищенности, как будто находился вместе с соотечественниками, и в целом "чувствовал себя как дома".

© Фото : представлено Augusto Ferrer-Dalmau Nieto Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау Ньето в Сирии © Фото : представлено Augusto Ferrer-Dalmau Nieto Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау Ньето в Сирии

"Было очень здорово. Очень интересно жить в одном лагере вместе с военными, особенно с русскими. Никто еще из иностранцев не жил так бок о бок с российской армией", — подчеркнул он. От Минобороны художник получил медаль "За заслуги в борьбе с международным терроризмом".

По замыслу живописца, его полотно должно показать как хаос, принесенный в Сирию многолетней войной, так и "человеческое лицо" миссии российской армии, которая помогает местным жителям. Будущую картину Феррер-Далмау Ньето намерен передать России.

"Я хочу, чтобы спустя годы человек, взглянув на мое полотно, воскликнул: "Смотри, каким был Алеппо сто лет назад". Это исторический документ", — сказал художник.

Феррер-Далмау Ньето дважды ездил в Афганистан, один раз с испанцами, другой раз с военными из США и Грузии. Ему также удалось побывать в Ливане и Мали с миссиями ЕС, НАТО и ООН. Художник уверен, что все военные операции одинаковые, "только люди отличаются".

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