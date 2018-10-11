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Война в Сирии
Война в Сирии

СМИ: боевики не хотят выводить силы из демилитаризованной зоны в Идлибе

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© AFP 2018 / Omar Haj Kadour Вид на Идлиб. Архивное фотоВид на Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour

ДАМАСК, 11 окт — РИА Новости. Боевики радикальных группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Хайат Тахрир аш-Шам"* не желают выводить свои силы из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в рамках второго этапа ее создания, так как "Турция не обеспечила иностранным боевикам гарантии их безопасности", сообщает сирийская газета al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженным группировкам в Алеппо и Идлибе.

Вечером 9 октября в районе населенного пункта ЭЛЬ-ЛАТАМНА бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации Хайат Тахрир Аш-Шам (запрещена в РФ). (Скриншот из видео Минобороны РФ)
© Фото : Минобороны РФ
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Минобороны Турции во вторник сообщило о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелого вооружения: танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Начало полномасштабного функционирования зоны намечено на 15 октября. Глава МИД Сергей Лавров при этом отметил, что сроки начала работы зоны могут сдвинуться, "день-два" не играют в этом никакой роли. Контролировать зону глубиной 15-20 километров будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы.

"Нусра"* и подобные ей радикальные группировки, такие как "Исламская партия Туркестана"* (запрещенная в РФ террористическая группировка), "Воины Кавказа"*, "Харрас ад-Дин"* и прочие, не уйдут из демилитаризованной зоны, так как они не получили от Турции достаточных заверений в безопасности в будущем иностранных наемников, которых отказываются принять обратно их родные страны", — сообщили газете источники. По их словам, Турция в свою очередь опасается проникновения иностранных наемников на свою территорию и возникновения сложной ситуации с безопасностью.

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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Источники сообщили, что турецкой разведке пока не удалось убедить боевиков переместиться из демилитаризованной зоны. При этом очевидным примером сложных переговоров источники назвали нападение "Нусры"* и лояльных ей радикальных группировок на позиции сирийской армии на северо-востоке от Латакии и на западе от Алеппо с использованием тяжелого вооружения.

Газета отмечает, что Турция крайне опасается прямого столкновения с радикальными группировками. "Анкара намерена попросить дополнительное время для вывода из демилитаризованной зоны радикалов, чтобы выгадать время на продолжение переговоров с командирами группировок, неприемлющих Сочинское соглашение", — отмечают источники. Успешная реализация второго этапа создания зоны позволит в итоге восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама).

Глава МИД Сирии Валид Муаллем ранее заявил, что иностранные наемники должны вернуться тем же путем, которым пришли в Сирию.

Вид на Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ситуация в северо-западной провинции Идлиб, где находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, совершавших периодические атаки на позиции сирийских войск, резко обострилась к сентябрю. В этой связи правительственными силами Сирии рассматривалась возможность проведения там широкомасштабной операции. После обсуждения ситуации в провинции президенты РФ и Турции 17 сентября в Сочи договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что операции в Идлибе не будет.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил в интервью РИА Новости, что в случае необходимости в Идлибе могут быть проведены точечные операции против террористов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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