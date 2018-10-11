РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские музейщики хотят показать в Москве отобранные у боевиков артефакты

0890
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВид на Алеппо. Архивное фотоВид на Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк

ДАМАСК, 11 окт — РИА Новости. Куратор открывшейся в Дамаске выставки "Возвращенные сокровища Сирии" сообщил о совместных с Россией планах по реставрации артефактов и намерении показать их в Москве.

Вечером 9 октября в районе населенного пункта ЭЛЬ-ЛАТАМНА бандгруппа одного из проигиловских формирований совершила нападение на штаб отряда террористической организации Хайат Тахрир Аш-Шам (запрещена в РФ). (Скриншот из видео Минобороны РФ)
© Фото : Минобороны РФ
Минобороны показало кадры вывоза террористами бочек с хлором в САР

Экспозиция "Возвращенные сокровища Сирии" открылась в Доме культуры и искусств имени Аль-Асада в Дамаске. На выставке демонстрируются похищенные боевиками во время войны артефакты, которые они собирались продать за границу.

Древние ценности были возвращены государству благодаря усилиям сирийской армии, сотрудников музеев, простых граждан, а также международных организаций. На выставке представлено около 500 экспонатов доисторического, классического и исламского периодов истории Сирии. Здесь есть орудия труда, оружие, посуда, украшения, монеты, детские игрушки, скульптуры и другие предметы.

"Это очень необычная выставка возвращенных предметов. Все эти артефакты были обнаружены на территориях, которые контролировались боевиками. Перед сирийской армией поставлена задача находить подобные музейные экспонаты, похищенные ими, украденные ими из схронов, штабов и возвращать их нам, музейным работникам. Когда у нас накопилось большое число подобных находок, то мы посчитали, что должны продемонстрировать их публике, так и возникла идея подобной выставки", — сказал журналистам куратор выставки, заведующий отделом классического периода Национального музея Сирии Касем аль-Мухаммед.

Разрушенная в результате авиаударов больница в провинции Идлиб. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Оппозиция позитивно оценила вывод тяжелого вооружения из Идлиба
Он полагает, что такую выставку были бы рады увидеть и в других странах. "Не так давно подобная выставка была проведена в России, и я надеюсь, это была не последняя подобная акция", — сказал он.

По его словам, сирийские военные практически каждый день находят культурные объекты, представляющие ценность.

"На сегодняшний день речь идет об обнаружении более чем 20 тысяч предметов, представляющих культурный и исторический интерес. Из них 9 тысяч хранятся в Национальном музее, и те 500 предметов, которые вы можете видеть сегодня — это лишь малая часть того, что удалось спасти. Но это лучшие предметы, и они раскрывают богатую сирийскую историю, начиная от времен палеолита и заканчивая поздним исламским периодом. То есть, другими словами, здесь представлены экспонаты, демонстрирующие 12 тысяч лет истории Сирии", — сказал куратор выставки.

Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России, Алеппо. Архивное фото
© Фото : Минобороны России
Британскому генералу не понравились фотографии российских военных из Сирии
Аль-Мухаммед отметил, что многие предметы были отреставрированы. "Подавляющее число предметов было восстановлено в лаборатории Национального музея, лишь два артефакта нам помогли вернуть к их исходному состоянию в Италии. Все остальное восстановлено руками наших специалистов", — сказал он.

Куратор выставки также рассказал о нехватке местных специалистов-реставраторов. По его словам, в этом плане сирийские музейщики возлагают большие надежды на помощь коллег из России, в частности из Эрмитажа и Пушкинского музея.

"У нас уже есть договоренность, что когда российские специалисты помогут нам в реставрации, мы проведем выставку возвращенных сокровищ Сирии в Москве, в музее изобразительных искусств имени Пушкина", — сказал аль-Мухаммед.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
Перейти в фотобанк
Сирия до и после начала боевых действий

Комментировать
Война в Сирии
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена