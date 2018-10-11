Сирийские музейщики хотят показать в Москве отобранные у боевиков артефакты

ДАМАСК, 11 окт — РИА Новости. Куратор открывшейся в Дамаске выставки "Возвращенные сокровища Сирии" сообщил о совместных с Россией планах по реставрации артефактов и намерении показать их в Москве.

Экспозиция "Возвращенные сокровища Сирии" открылась в Доме культуры и искусств имени Аль-Асада в Дамаске. На выставке демонстрируются похищенные боевиками во время войны артефакты, которые они собирались продать за границу.

Древние ценности были возвращены государству благодаря усилиям сирийской армии, сотрудников музеев, простых граждан, а также международных организаций. На выставке представлено около 500 экспонатов доисторического, классического и исламского периодов истории Сирии. Здесь есть орудия труда, оружие, посуда, украшения, монеты, детские игрушки, скульптуры и другие предметы.

"Это очень необычная выставка возвращенных предметов. Все эти артефакты были обнаружены на территориях, которые контролировались боевиками. Перед сирийской армией поставлена задача находить подобные музейные экспонаты, похищенные ими, украденные ими из схронов, штабов и возвращать их нам, музейным работникам. Когда у нас накопилось большое число подобных находок, то мы посчитали, что должны продемонстрировать их публике, так и возникла идея подобной выставки", — сказал журналистам куратор выставки, заведующий отделом классического периода Национального музея Сирии Касем аль-Мухаммед.

Он полагает, что такую выставку были бы рады увидеть и в других странах. "Не так давно подобная выставка была проведена в России, и я надеюсь, это была не последняя подобная акция", — сказал он.

По его словам, сирийские военные практически каждый день находят культурные объекты, представляющие ценность.

"На сегодняшний день речь идет об обнаружении более чем 20 тысяч предметов, представляющих культурный и исторический интерес. Из них 9 тысяч хранятся в Национальном музее, и те 500 предметов, которые вы можете видеть сегодня — это лишь малая часть того, что удалось спасти. Но это лучшие предметы, и они раскрывают богатую сирийскую историю, начиная от времен палеолита и заканчивая поздним исламским периодом. То есть, другими словами, здесь представлены экспонаты, демонстрирующие 12 тысяч лет истории Сирии", — сказал куратор выставки.

Аль-Мухаммед отметил, что многие предметы были отреставрированы. "Подавляющее число предметов было восстановлено в лаборатории Национального музея, лишь два артефакта нам помогли вернуть к их исходному состоянию в Италии. Все остальное восстановлено руками наших специалистов", — сказал он.

Куратор выставки также рассказал о нехватке местных специалистов-реставраторов. По его словам, в этом плане сирийские музейщики возлагают большие надежды на помощь коллег из России, в частности из Эрмитажа и Пушкинского музея.

"У нас уже есть договоренность, что когда российские специалисты помогут нам в реставрации, мы проведем выставку возвращенных сокровищ Сирии в Москве, в музее изобразительных искусств имени Пушкина", — сказал аль-Мухаммед.