Оппозиция позитивно оценила вывод тяжелого вооружения из Идлиба

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Член Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Ясир аль-Фархан назвал вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе "позитивным шагом", сообщает телеканал Al-Hadath.

Ранее министерство обороны Турции заявило о завершении вывода тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в Идлибе.

По данным телеканала, аль-Фархан сказал, что вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны Идлибе является позитивным шагом и приносит пользу народу Сирии. По его словам, соглашение дает возможность оппозиции для сплочения своих рядов и создания единой позиции.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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