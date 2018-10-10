Оппозиция позитивно оценила вывод тяжелого вооружения из Идлиба

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Член Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Ясир аль-Фархан назвал вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе "позитивным шагом", сообщает телеканал Al-Hadath.
По данным телеканала, аль-Фархан сказал, что вывод тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны Идлибе является позитивным шагом и приносит пользу народу Сирии. По его словам, соглашение дает возможность оппозиции для сплочения своих рядов и создания единой позиции.
При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.
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