КОКТЕБЕЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Более тысячи боевиков ушли на данный момент из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе, выведено около ста единиц боевой техники, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"К настоящему времени из демилитаризованной зоны ушли более тысячи боевиков, выведено около 100 единиц техники", — заявила Захарова во время брифинга.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Владимира Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии.

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