Германия выделит 186 миллионов евро для помощи Сирии и региону

БЕРЛИН, 10 окт — РИА Новости. Германия выделит дополнительно 186 миллионов евро в рамках Всемирной продовольственной программы (WFP) в качестве гуманитарной помощи гражданам Сирии и странам региона, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в среду перед встречей с руководителем WFP Дэвидом Бизли.

"Ключевым направлением для оказания германской гуманитарной помощи является сирийский кризис: Германия предоставляет WFP дополнительно 186 миллионов евро, чтобы помочь затронутым продолжающимся конфликтом жителям Сирии и соседних стран, в том числе в свете надвигающихся зимних месяцев", — сказал Маас, его слова приводятся в рассылке МИД ФРГ.

По словам министра, Германия "продолжит вместе с Францией выступать со всей решимостью за обеспечение защиты сотрудников гуманитарных организаций, создание гуманитарных коридоров и соблюдением международного права в гуманитарной сфере".

Германия в 2017 году стала вторым по величине государством-донором WFP, предоставив, в общей сложности, почти 830 миллионов евро. В 2018 году сумма выплат по линии МИД ФРГ составляет 286 миллионов евро, они направлены на поддержку граждан Сирии и региона.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>