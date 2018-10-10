Завершается срок, отведенный на вывод тяжелых вооружений из Идлиба

ДАМАСК, 10 окт – РИА Новости. Первый этап создания демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, заключающийся в отводе из нее тяжелых вооружений, завершается в среду.

Соглашение стало результатом многочасовых переговоров, прошедших 17 сентября между президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. По их итогам министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

Согласно меморандуму, к 10 октября должен быть завершен вывод из этой зоны тяжелого вооружения: танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Контролировать зону будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы. К 15 октября стороны намерены завершить создание вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками демилитаризированной зоны глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков.

Вооружение отведено, границы зоны определены

Турецкое агентство Anadolu сообщило в понедельник, что сирийская вооруженная оппозиция закончила отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения в Идлибе.

Ранее сирийская газета al-Watan сообщала об интенсивных переговорах турецкой разведки с руководством террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* и "Джебхат ан-Нусры"*. В результате переговоров группировки согласились на самороспуск и вывод своих сил из демилитаризованной зоны в провинции Идлиб. При этом отмечалось, что процесс займет несколько месяцев. "Джебхат ан-Нусра"* пообещала отвести свои силы и тяжелое вооружение из демилитаризованной зоны, публично не объявляя о своем решении.

Согласно заключенной "сделке" с турецкой разведкой, "Хайат Тахрир аш-Шам"* должна внести изменения в свою структуру и сменить свою "джихадистскую" идеологию, чтобы Турция не считала ее террористической организацией, писало издание.

По данным al-Watan, "Джебхат ан-Нусра"* также согласилась распустить "правительство спасения", руководящее контролируемыми ею территориями в Идлибе. Часть этого "правительства" присоединится к "временному правительству" Сирии, созданному оппозиционной Национальной коалицией революционных и оппозиционных сил (НКОРС).

Зона деэскалации действовала в провинции Идлиб с мая 2017 года — тогда на раунде переговоров в астанинском формате страны-гаранты перемирия в Сирии (РФ, Иран, Турция) подписали меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности. В этих зонах запрещалось использование любого вида вооружения, в том числе авиации.

Газета al-Watan также сообщала со ссылкой на близкие к оппозиционному "Национальному фронту освобождения" источники, что силы группировки сосредотачиваются на линии соприкосновения с сирийской армией. При этом источники газеты ожидают, что группировка отведет тяжелые вооружения в отведенный срок, но сохранит присутствие в зоне и сосредоточит там легкие и средние вооружения. Данная группировка, объединяющая не менее 11 оппозиционных группировок, была создана летом 2017 года.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Турция обсуждают вопрос гарантий боевикам, согласившимся уйти из Идлиба. При этом дипломат, говоря о возможности масштабных военных действий в Идлибе, заявил, что в случае необходимости речь может идти о точечных операциях.

Вершинин также сообщил, что Россия и Турция уже определили границы демилитаризованной зоны.

Что дальше?

Меморандум по Идлибу также гласит о намерении восстановления транзитного сообщения по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама) для обеспечения свободного передвижения жителей и товаров.

По данным al-Watan, третьим этапом имплементации соглашения по Идлибу станет возвращение государственных институтов в провинцию с передачей им обязанностей до конца текущего года.

Продолжаются усилия и на политическом фронте. Продолжается работа по формированию конституционного комитета из числа представителей сирийского руководства, оппозиционных сил и гражданского общества.

По словам Путина, реализация спланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю.

Вершинин заявил в интервью РИА Новости, что РФ, Иран, Турция и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура продолжат усилия по запуску работы конституционного комитета. Очередная встреча с де Мистурой запланирована на октябрь.

Официальный Дамаск, комментируя соглашение по Идлибу, называет его временной мерой, способной остановить кровопролитие. А президент Сирии Башар Асад заявил, что "истерия" западных стран по поводу соглашения по созданию демилитаризованной зоны в провинции обусловлена его судьбоносным характером. По его словам, Идлиб в итоге вернется под контроль Дамаска.

"В любом случае, идлибская зона входит в формат того, что делалось нами в рамках астанинского формата. Созданы были зоны деэскалации, но все они создавались временно, имея в виду, что эта территория должна в конечном счете отойти под контроль центрального правительства, и это никогда не ставилось под сомнение", — заявил Вершинин.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем также заявлял, что боевики в Идлибе должны сдать тяжелое и среднее вооружение не позднее декабря, а иностранные наемники должны вернуться тем же путем, которым пришли в Сирию.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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