Сирия решает вопросы по финансированию модернизации своих ТЭС, заявил Новак

МИЛАН (Италия), 9 окт — РИА Новости. Представители России и Сирии в рамках встречи на Российской энергетической неделе обсудили возможное ускорение модернизации четырех ТЭС в республике, а также перспективы восстановления газотранспортной инфраструктуры, ПХГ, добычи нефти и газа и НПЗ в этой стране, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы говорили с нашим коллегой, сирийским министром энергетики о сотрудничестве в области энергетики…. Мы договорились (в сфере модернизации, восстановления и строительства ТЭС в Сирии — ред.) двигаться быстрее в реализации этих проектов. Наши сирийские партнеры сейчас решают вопрос финансирования этих проектов", — сказал Новак.

Он напомнил, что Россия и Сирия ранее подписали две дорожные карты по сотрудничеству в сфере энергетики, одна из них касается сферы электроэнергетики.

"Вторая дорожная карта касается нефтегазовой отрасли: это восстановление газотранспортной инфраструктуры и ПХГ, участие в восстановлении добычи газа и нефти, а также работы НПЗ. Это основные направления, по которым мы планируем сотрудничать с нашими сирийскими коллегами", — сказал Новак.