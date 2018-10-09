Сирия ратифицировала договор о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией

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ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Сирийский парламент во вторник ратифицировал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Южной Осетией, сообщает пресс-служба законодательного органа.

В июле министр иностранных дел САР Валид Муаллем и его югоосетинский коллега Дмитрий Медоев подписали в Дамаске соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. Вслед за этим президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетил Сирию с официальным визитом и встретился с лидером САР Башаром Асадом. Они подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

"Парламент утвердил законопроект, содержащий пункт о ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве, подписанного в Дамаске 23 июля 2018 года президентом Сирии Башаром Асадом и президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым", — сообщается на странице парламента в Facebook.

Ранее Бибилов заявил РИА Новости, что Южная Осетия и Сирия в ближайшее время заключат соглашение между торгово-промышленными палатами. Также посол Сирии в РФ Рияд Хаддад заявлял, что Сирия в ближайшее время откроет посольство в Цхинвале.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии после того, как Грузия в ночь на 8 августа обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.

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