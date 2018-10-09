Песков переадресовал в Минобороны вопрос об условиях поставки С-300 в Сирию

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство обороны вопрос об условиях поставки комплексов С-300 в Сирию.

"Это, пожалуйста, в министерстве обороны (спрашивайте). Поставка действительно завершена", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, на каких условиях были поставлены С-300 в Сирию.

Он напомнил, что на заседании Совбеза глава Минобороны РФ Сергей Шойгу докладывал участникам оперативного совещания и главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину. "Все остальные нюансы связаны с этой поставкой. Пожалуйста, узнавайте в министерстве минобороны", — заключил пресс-секретарь президента.

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