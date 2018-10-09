Лариджани заявил, что Израиль не способен ударить по С-300 в Сирии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Израиль не способен ударить по зенитно-ракетному комплексу С-300 в Сирии, заявил RT глава парламента Ирана Али Лариджани.

Ранее израильские СМИ сообщили, что министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби, что поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию не повлияет на эффективность американских истребителей F-35, стоящих на вооружении у ВВС Израиля.

"Я не думаю, что израильтяне способны на какой-либо серьезный шаг, и Россия имеет право на развертывание ЗРК С-300 в Сирии и защищать свои интересы, особенно после нападения Израиля на российский самолет, это законное право России", — заявил Лариджани, комментируя заявление Израиля о намерении ударить по С-300, которые Москва поставила в Сирию после крушения Ил-20.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. Позже Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

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