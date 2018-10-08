МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не приведут к большому конфликтному потенциалу в отношениях между Россией и Израилем, считает заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов.

Глава МО РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. Глава Минобороны 2 октября сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

"Поставка комплекса С-300 была оправдана. Не хотел бы нагнетать или преувеличивать, что конфликтный потенциал будет большой в отношениях Израиля с Россией, — я думаю, что этого не будет. Думаю, что взаимодействие с Израилем будет продолжено, потому что это – в интересах Израиля и в интересах России", — заявил Кузнецов во время круглого стола в МИА "Россия сегодня" на тему "Что изменит С-300 в небе Сирии?".

По его словам, Россия не стремится умножить количество врагов на Ближнем Востоке, наоборот – старается взаимодействовать со всеми заинтересованными силами.

Со стороны же Израиля, отметил эксперт, есть понимание, что без взаимодействия с Россией и находясь в конфликте с ней, невозможно обеспечить безопасность этого государства.

"Страсти улягутся, будет найден консенсус, хотя стратегические возможности Израиля сузились. Израиль не будет чувствовать себя вольготно и свободно в воздушном пространстве Сирии и будет вынужден более тщательно обдумывать свои шаги, в том числе военные", — отметил Кузнецов.

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