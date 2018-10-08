Художник Феррер-Далмау посетил Сирию по приглашению российских военных

МАДРИД, 8 окт – РИА Новости. Испанский художник Аугусто Феррер-Далмау посетил Сирию по приглашению Вооруженных сил России, чтобы написать картину, сообщили в посольстве РФ в Мадриде.

Феррер-Далмау побывал, в частности, в Алеппо, где сделал наброски, которые лягут в основу полномасштабной картины. Он написал на своей странице в Twitter , что сейчас находится в Москве, откуда вылетит в Испанию, и сообщил, что был награжден медалью "За заслуги в борьбе с международным терроризмом".

Ожидается, что картину, посвященную войне в Сирии, художник представит в Москве в 2019 году, сообщили в посольстве.

Ранее Феррер-Далмау неоднократно работал над картинами в зонах военных действий и миротворческих операций, в том числе в Афганистане, на базе "голубых касок" в Ливане, в Мали.

Una visita rápida por Moscú antes de volver a España…

El día 29 llegue a Siria y regreso con grandes amigos, el cuadro en la cabezota, una medalla que tuve el honor de recibir y la verdad de lo que vi… pic.twitter.com/Zw3vQr4Qlv — A. Ferrer-Dalmau (@DalmauFerrer) 8 октября 2018 г.

​

Феррер-Далмау родился в Барселоне в 1964 году. Он один из наиболее известных современных испанских художников-баталистов, член Королевской академии изящных искусств Святой Елизаветы Венгерской (Севилья, Испания).

В 2017 году, в год столетия Русской революции, Аугусто Феррер-Далмау представил в посольстве России в Мадриде работу "Прощание", посвященную событиям Гражданской войны в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>