Эксперт рассказал о влиянии С-300 в Сирии на действия ВВС Израиля

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля будут действовать в Сирии осторожнее, поскольку с появлением у сирийской армии комплексов ПВО С-300 любая провокация будет грозить потерей самолетов, заявил в понедельник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

"Радиус действия ракет С-300 – 250 километров, и если мы возьмём циркуль и проведем от точки, где будет базироваться С-300, радиус, то увидим, что для Израиля возникает новая ситуация: потенциально в зоне досягаемости этой системы практически все израильские ВВС", — сказал он, выступая в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Коротченко подчеркнул, что в сложившихся новых реалиях Тель-Авив должен будет избегать провокаций, при которых сирийское военное руководство решилось бы использовать С-300 по израильским самолётам.

"Разумеется, Россия не заинтересована в конфронтации, но в силу возникновения новой реальности, Израиль должен действовать осмотрительно, продуманно, воздерживаться от любых провокационных действий", — отметил эксперт.

Поставка С-300 стала ответной мерой России на трагедию с крушением в небе над Сирией российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Тель-Авив. Пять лет назад, в 2013 году, Россия по просьбе Израиля приостановила поставки этих комплексов Сирии, но "сейчас ситуация изменилась, и не по вине России", отмечал министр обороны Сергей Шойгу.

На прошлой неделе Шойгу сообщил, что С-300 уже доставлены в САР. По его словам, сирийцы получили четыре пусковые установки и другую технику, местных военных научат работать с ней за три месяца.

Комментируя поставку С-300, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости отмечал, что в Москве "надеются на здравомыслие израильских коллег в том, что касается действий в регионе".

"Борьба с терроризмом, конечно, нужна, важна, вместе с тем, Сирия не должна быть ареной для сведения счетов, которые не связаны с борьбой с терроризмом", — отмечал дипломат.