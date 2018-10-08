Эксперт рассказал о влиянии С-300 в Сирии на действия ВВС Израиля

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Военно-воздушные силы Израиля будут действовать в Сирии осторожнее, поскольку с появлением у сирийской армии комплексов ПВО С-300 любая провокация будет грозить потерей самолетов, заявил в понедельник директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Коротченко подчеркнул, что в сложившихся новых реалиях Тель-Авив должен будет избегать провокаций, при которых сирийское военное руководство решилось бы использовать С-300 по израильским самолётам.
"Разумеется, Россия не заинтересована в конфронтации, но в силу возникновения новой реальности, Израиль должен действовать осмотрительно, продуманно, воздерживаться от любых провокационных действий", — отметил эксперт.
На прошлой неделе Шойгу сообщил, что С-300 уже доставлены в САР. По его словам, сирийцы получили четыре пусковые установки и другую технику, местных военных научат работать с ней за три месяца.
Комментируя поставку С-300, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости отмечал, что в Москве "надеются на здравомыслие израильских коллег в том, что касается действий в регионе".
"Борьба с терроризмом, конечно, нужна, важна, вместе с тем, Сирия не должна быть ареной для сведения счетов, которые не связаны с борьбой с терроризмом", — отмечал дипломат.