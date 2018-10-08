Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны, создаваемой в сирийской провинции Идлиб, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Как сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 17 сентября, они договорились создать в Идлибе вдоль линии соприкосновения вооружённой оппозиции с правительственными войсками к 15 октября демилитаризированную зону глубиной 15–20 километров, с выводом оттуда радикально настроенных боевиков. К 10 октября, по предложению президента Турции, должен быть осуществлен вывод из этой зоны тяжёлого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и миномётов всех оппозиционных группировок. Эти положения также зафиксированы в меморандуме, подписанном министрами обороны России и Турции в Сочи. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы.

"Границы демилитаризованной зоны уже определены", — сказал Вершинин.

По его словам, налажены "очень хорошие контакты, взаимодействие, связи, между военными Турции и России".

"Они уже не раз встречались после подписания документа", — отметил замминистра.

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