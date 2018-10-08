В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 110 беженцев

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Свыше 110 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за прошедшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в понедельник.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 117 беженцев (женщин – 39, детей – 58)", — говорится в документе.

Кроме того, сообщается, что в места постоянного проживания за минувшие сутки в Восточную Гуту вернулись 17 сирийцев.

Добавляется, что инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали еще шесть гектаров территории, а также семь зданий и один километр дорог. Отмечается, что 47 взрывоопасных предметов, в том числе 5 самодельных взрывных устройств были обнаружены и уничтожены за сутки.