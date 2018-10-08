Сирийские специалисты планируют возобновить раскопки древнего Угарита

УГАРИТ (Сирия), 8 окт — РИА Новости. Сирийские специалисты планируют возобновить раскопки древнего города Угарита в провинции Латакия.
Археологическое городище было случайно открыто крестьянином в 1928 году. Город много лет числится в списке кандидатов на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новые исследования в Угарите давно не проводились. По данным специалистов, он открыт примерно на 20%.
Сейчас планируется возобновление раскопок.
"Территория Угарита — 35 гектаров. В период расцвета в городе проживали около 30 тысяч человек — практически мегаполис по тем меркам. Люди занимались земледелием, пользовались дарами моря и, конечно, получали прибыль от торговых потоков", — рассказал журналистам директор музея "Угарит" Васал Абдалем.
Специалисты отмечают, что одним из важнейших открытий, сделанных при раскопках города, стал древний угаритский клинописный алфавит.
Историк знакомит с Угаритом и его письменностью своих студентов. "До войны в Угарите проводилось множество археологических экспедиций. Я тоже хочу побывать в одной из таких. Хорошо получать знания из книг, но ведь это наша история, и мы можем продолжить писать ее", — сказала студентка Ясмин Магдан.
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