Главный раввин России раскритиковал поставку С-300 Сирии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал решение Москвы поставить Сирии зенитно-ракетных комплексы С-300 в Сирию. Его слова передает израильское издание "Гаарец".
Москва решила поставить Сирии комплексы С-300 после трагедии с Ил-20 17 сентября. При крушении самолета погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны ответственность за их гибель возлагает на Израиль, поскольку израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар сирийской ПВО.
На прошлой неделе в Сирию уже прибыли первые четыре пусковые установки С-300 и другая техника. Обучить сирийских военных работе с ними планируется за три месяца.
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