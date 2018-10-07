В Сирии зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за прошедшие сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама, а также в городе Алеппо, некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.
Кроме того, Савченко добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Эт-Табия провинции Дейр-эз-Зор, Теркан провинции Алеппо и в населенном пункте Шамия провинции Латакия, в ходе которых выдано более 1,3 тысячи продовольственных наборов общим весом 5,85 тонны. Кроме того, в населенном пункте Теркан нуждающимся жителям организована раздача тонны свежего хлеба.
Также в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур города Алеппо оказана адресная благотворительная помощь 68 семьям погибших военнослужащих САР продовольственными и гигиеническими наборами.
Савченко напомнил, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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