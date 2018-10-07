Опубликованы новые кадры выгрузки ЗРК С-300 в Сирии

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал новые кадры доставки зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию.

В ролике видно, как комплексы выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

"Звезда" публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 7 октября 2018 г.

Москва приняла решение поставить С-300 в Сирию после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, возвращавшийся на базу Хмеймим. Тогда погибли 15 российских военнослужащих. В Минобороны ответственность за их гибель возлагают на Израиль, поскольку израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар сирийской ПВО.

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии предусматривают не только поставки С-300, но и оснащение командных пунктов сирийских ПВО автоматизированными системами управления и осуществление радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

На этой неделе в Сирию уже прибыли первые четыре пусковые установки С-300 и другая техника. Обучить сирийских военных работе с ними планируется за три месяца.

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