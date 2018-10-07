В Сирии сообщили об эвакуации боевиков ИГ* силами коалиции во главе с США

ДАМАСК, 7 окт – РИА Новости. Международная коалиция во главе с США вывезла из сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ)*, сообщает агентство SANA со ссылкой на источники среди местного населения и в СМИ.

"Вертолеты международной коалиции в субботу вывезли несколько боевиков ИГ* различных национальностей из местности, где сосредоточены боевики, рядом с деревней аш-Шаафа к юго-востоку от Дейр-эз-Зора", — сообщает агентство.

SANA 22 сентября сообщала, что коалиция высадила десант в районе деревни аль-Мурашида на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, где сосредоточены силы ИГ*, и вывезла "чиновников" террористической группировки в неизвестном направлении. В пресс-службе совместной объединенной оперативной группы — операции "Непоколебимая решимость" позже сообщили РИА Новости, что коалиция во главе с США не проводила никаких операций по эвакуации боевиков ИГ*.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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