Беженцы из других городов Сирии помогают фермерам в Латакии собирать урожай

ЛАТАКИЯ (Сирия), 7 окт — РИА Новости. Граждане САР, бежавшие из других сирийских городов и получившие в Латакии работу и временное жилье, помогают местным фермерам собирать урожай овощей и фруктов.
"Площадь сада — 50 гектаров. Мы собираем до 40 тонн апельсинов и около 25 тонн лимонов в год. Это очень серьезный объем. Наши фрукты покупают даже за рубежом — в Ираке и Ливане. Хотелось бы наладить экспорт в Россию", — сказал журналистам фермер Телах Румис.
"Я не жалуюсь. Нас приняли на работу, предоставили общежитие. С моей семьей все в порядке, но, конечно, нужно возвращаться домой. Я знаю, что в Алеппо уже спокойно. Возможно, это мой последний сезон на плантациях", — сказал он.
Одновременно с фруктами в Латакии поспевают и некоторые овощи, например, баклажаны и кабачки.
Овощи продаются на рынках, местные жители активно скупают их, так как в Сирии сейчас сезон осенних заготовок.
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