Беженцы из других городов Сирии помогают фермерам в Латакии собирать урожай

ЛАТАКИЯ (Сирия), 7 окт — РИА Новости. Граждане САР, бежавшие из других сирийских городов и получившие в Латакии работу и временное жилье, помогают местным фермерам собирать урожай овощей и фруктов.

На одной из плантаций в Латакии фермеры рассказали журналистам, что выращивают апельсины, помело и лимоны. По словам садоводов, здесь не используются химикаты. Для больших цитрусовых время пока не пришло, а сбор лимонов уже начался.

"Площадь сада — 50 гектаров. Мы собираем до 40 тонн апельсинов и около 25 тонн лимонов в год. Это очень серьезный объем. Наши фрукты покупают даже за рубежом — в Ираке и Ливане. Хотелось бы наладить экспорт в Россию", — сказал журналистам фермер Телах Румис.

Собирать урожай фермерам помогают беженцы, которые получают работу и временное жилье. Махмуд Драска шесть лет назад вместе с семьей бежал в Латакию из Алеппо. Все эти годы он работает на плантациях и мечтает вернуться домой.

"Я не жалуюсь. Нас приняли на работу, предоставили общежитие. С моей семьей все в порядке, но, конечно, нужно возвращаться домой. Я знаю, что в Алеппо уже спокойно. Возможно, это мой последний сезон на плантациях", — сказал он.

Одновременно с фруктами в Латакии поспевают и некоторые овощи, например, баклажаны и кабачки.

"После летнего урожая будем выращивать зимний сорт. Мы это делаем в специальных "домах" для овощей, где поддерживаем тепло. Я знаю, в русском языке такой "дом" даже как-то красиво называется", — сказал журналистам фермер Ахмад Исмай, добавив, что два урожая в год дают ему 9 тонн кабачков.

Овощи продаются на рынках, местные жители активно скупают их, так как в Сирии сейчас сезон осенних заготовок.

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