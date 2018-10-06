Клинцевич уверен в стопроцентной эффективности российских С-300 в Сирии

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность в стопроцентной эффективности работы российских С-300 в Сирии.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных. В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.

Министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби позднее заявил, что поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35.

Клинцевич заявил, что данную теорию "лучше не проверять". "Израиль играет с огнем. Так можно и заиграться", — написал он в соцсети Facebook.

"Полагать, что в нынешней ситуации Россия может сдать назад, — не просто заблуждение, а серьезная ошибка, которой у меня нет объяснений. Уж кому, как не Израилю в силу многих исторических причин, знать Россию и ее менталитет. И пусть никто не волнуется: С-300 способны выполнить свою работу на все сто процентов", — заявил сенатор.

Глава МО РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. Во вторник глава Минобороны сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>