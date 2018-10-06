МИД назвал главную цель создания зоны деэскалации в Идлибе

РОДОС (Греция), 6 окт — РИА Новости. Москва надеется, что все договоренности по сирийскому Идлибу будут реализованы, главная их цель — ликвидация террористического очага, боевики, которые не сложат оружие, будут уничтожены, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Контакты продолжаются, и мы продолжаем работать с турецкими партнерами в соответствии с договоренностями от 17 сентября. Надо уточнять детали у наших военных, которые находятся в тесном контакте с Анкарой. Я думаю, работа идет, будем надеяться на то, что все, что было согласованно в меморандуме в Сочи будет реализовано", — сказал Богданов в интервью в кулуарах Международного форума "Диалог цивилизаций".

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

Он подчеркнул, что "договоренности по Идлибу носят временный характер", и окончательная их цель — это "ликвидация террористического очага в Сирии вообще и в районе Идлиба в частности, и установление единства и суверенитета, территориальной целостности государства".

"Конечно, те террористы, которые не сложили оружие, которые продолжают свои вылазки, либо они должны быть арестованы, либо они должны быть уничтожены, как это было совершенно определенно заявлено российской стороной и нашими некоторыми другими партнерами, в том числе легитимным руководством в Дамаске", — добавил Богданов в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы МИД Сирии Валида Муаллема о том, что боевики в Идлибе, не сложившие оружие к середине декабря, должны быть уничтожены.

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