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Война в Сирии
Война в Сирии

В Израиле заявили, что С-300 не смогут засечь F-35

(обновлено: 00:05 06.10.2018)
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПерейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фотоЗенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зенитно-ракетные комплексы С-300, поставленные Россией в Сирию, не смогут помешать новейшим израильским самолетам, считает министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

Зенитные ракетные комплексы С-300 Фаворит. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В российском МИД рассказали о цели поставок Сирии С-300

Он напомнил, что на вооружении ВВС Израиля находятся произведенные в США истребители пятого поколения F-35I Adir. По его словам, развертывание сирийских С-300 не сможет ограничить их возможности.

"У нас есть стелс-истребители, это лучшие самолеты в мире. Эти батареи даже не способны их засечь", — цитирует Ханегби газета "Гаарец".

Поставки российских комплексов С-300 должны были завершить программу модернизации сирийской ПВО еще несколько лет назад, однако тогда соответствующий переговоры были приостановлены по инициативе израильской стороны.

Появление у Дамаска этих зенитно-ракетных комплексов изменит баланс сил в регионе и станет сдерживающим фактором для Израиля, отметил в сирийский военный эксперт, отставной генерал Али Максуд в интервью Sputnik Arabic.

Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ «Фаворит» в действии
© РИА Новости / Андрей Станавов
Арабский "Фаворит". К чему приведут поставки С-300 в Сирию

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября российский Ил-20, следовавший на авиабазу Хмеймим, был случайно сбит сирийскими ПВО во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии. В результате погибли 15 военнослужащих.

По данным Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно его района и не сообщив о местонахождении своих истребителей. Как заявили в военном ведомстве, израильские пилоты прикрылись российским самолетом и подставили его под удар.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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Война в Сирии
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
piligrimwl
Ну после таких слов ему надо делом это продемонстрировать - сесть в самолет хотя бы пассажиром и слетать в Сирию. А мы посмотрим, кто кого видит, а кто нет.
23:57
05.10.2018
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