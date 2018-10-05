Франция обеспокоена поставками С-300 в Сирию

ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция выражает обеспокоенность в связи с поставками российских систем ПВО С-300 в Сирию, заявил представитель французского министерства иностранных дел.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

"Франция с озабоченностью констатирует поставку Россией противовоздушных средств сирийскому режиму", — заявил на брифинге в пятницу представитель внешнеполитического ведомства Франции.

Он отметил, что эта поставка была осуществлена спустя несколько дней после "серьезного инцидента, вызванного сирийской противовоздушной обороной, в результате которого погибли 15 российских солдат".

"В контексте напряженности в регионе поставка такого оборудования со стороны России способствует сохранению риска военной эскалации и отдаляют перспективы политического урегулирования сирийского кризиса", — отметил он.

Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России.

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