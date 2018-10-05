В МИД назвали пример конструктивного сотрудничества России и США

РОДОС (Греция), 5 окт — РИА Новости. Арсенал химического оружия в Сирии был уничтожен полностью благодаря конструктивному содействию России и США, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Имеется немало примеров, когда конструктивное взаимодействие ключевых мировых игроков способствовало нахождению эффективных решений даже самых сложных проблем. Например, благодаря российско-американской договоренности на высшем уровне 2013 года был полностью ликвидирован арсенал химического оружия Сирии",- заявил Богданов, выступая на Международном форуме "Диалог цивилизаций".

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