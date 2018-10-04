Власти Дамаска планируют закрыть исторический центр для машин

ДАМАСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Дамаска разрабатывают проект запрета въезда автотранспорта в исторический центр города, планируется запуск трамваев и автобусов, заявил в интервью газете al-Watan директор управления организации движения провинции Дамаск Абдалла Убуд.

"Мы сейчас работаем над проектом закрытия Старого города Дамаска и запуском трамваев и автобусов вокруг его стен. Планируем создать там также пять парковок, а также разрешить движение электромобилей в Старом городе", — заявил Убуд.

Он пояснил, что проект учитывает различные факторы, в том числе нацелен на увеличение привлекательности города для туристов. Чиновник отметил, что власти таким образом надеются разгрузить движение в городе и избавиться от пробок.

Убуд также посетовал в интервью на автосалоны, выставляющие свои автомобили прямо на тротуаре, что также ухудшает транспортную ситуацию.

Чиновник отметил, что проблема колоссальных пробок в Дамаске связана скорее с отсутствием грамотной организации движения. Убуд считает важным стимулировать граждан сирийской столицы пересаживаться на велосипеды и поменьше пользоваться личным автотранспортом.

В Дамаске практически ежедневно наблюдаются серьезные пробки. Нередко движением управляют регулировщики из-за отключенных или вышедших из строя светофоров.