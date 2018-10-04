Власти Дамаска планируют закрыть исторический центр для машин

ДАМАСК, 4 окт – РИА Новости. Власти Дамаска разрабатывают проект запрета въезда автотранспорта в исторический центр города, планируется запуск трамваев и автобусов, заявил в интервью газете al-Watan директор управления организации движения провинции Дамаск Абдалла Убуд.
Он пояснил, что проект учитывает различные факторы, в том числе нацелен на увеличение привлекательности города для туристов. Чиновник отметил, что власти таким образом надеются разгрузить движение в городе и избавиться от пробок.
Убуд также посетовал в интервью на автосалоны, выставляющие свои автомобили прямо на тротуаре, что также ухудшает транспортную ситуацию.
В Дамаске практически ежедневно наблюдаются серьезные пробки. Нередко движением управляют регулировщики из-за отключенных или вышедших из строя светофоров.
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