Центр примирения отчитался о нарушениях в идлибской зоне деэскалации

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 10 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии в четверг.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в идлибской зоне деэскалации. Так, в течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дарх-абу-Асад (дважды), Райс-Слейман, Икко, Руйсет-Искандер, Джубб-эз-Зарур, Калаз-Тахтани провинции Латакия, населенных пунктов Херболь, Мейх-Айса провинции Алеппо. Кроме того, зафиксированы обстрелы населенного пункта Телль-Баззам, а также позиций правительственных войск в районе горы Телль-Хуайр в провинции Хама", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Добавляется, что за прошедшие сутки представителями Центра было проведено две гуманитарных акции в населенном пункте Ассан провинции Алеппо и в населенном пункте Махарда провинции Хама. "В ходе акций выдано 1100 продовольственных наборов общим весом 4,75 тонны. Кроме того, в населенном пункте Ассан нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба", — уточняется в сообщении.

Кроме того, в школе "Мухаммед Мустафа Моррей" города Алеппо была проведена благотворительная акция, в ходе которой учащимся выданы 410 школьных ранцев, 410 комплектов письменных принадлежностей, а также 10 комплектов классных принадлежностей для учителей.