США должны уйти из района Эт-Танф в Сирии, заявили в российском МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва настаивает на том, что США должны уйти из района Эт-Танф в Сирии, а лагерь "Рукбан" должен быть ликвидирован, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В четверг постпред США на Конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд, комментируя возможность вывода американской базы из района на юге Сирии, где расположен лагерь "Рукбан", заявил, что США будут сохранять свое присутствие в САР столько, сколько посчитает нужным президент Дональд Трамп.

Вершинин отметил, что Москва обеспокоена гуманитарной ситуацией в лагере "Рукбан".

"Этот лагерь находится в зоне Эт-Танфа, которая незаконно контролируется американцами. Американцы должны оттуда уйти. Пока они не уходят, получается, что этот лагерь находится под их прикрытием. И вся территория — достаточно обширная. К сожалению, по некоторым данным, эта территория используется, в том числе, для того, чтобы террористы, игиловцы* там устраивали себе пересменку, отдыхали. Это с любой точки зрения плохо", — сказал замминистра.

По его словам, в конечном счете, нужно ликвидировать лагерь, чтобы его обитатели вернулись к местам своего постоянного проживания. "Это все возможно, это делается, но опять же большой вопрос, большая проблема в том, что это территория контролируется американцами", — добавил Вершинин.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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