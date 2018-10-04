Сирийские курды взяли в плен несколько тысяч боевиков ИГ*

ВАШИНГТОН, 4 окт — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (СДС) захватили в плен тысячи боевиков террористической группировки "Исламское государство*", большинство из них иностранцы, и призывают зарубежные страны забрать своих граждан, сообщила РИА Новости глава миссии "Сирийского демократического совета" (политическое крыло СДС) в США Синам Мохамад.

"Я точно не знаю (сколько их). У них (СДС) их тысячи… Они находятся в руках СДС, и большинство из них иностранцы", — заявила Мохамад, отвечая на вопрос, сколько боевиков ИГ* захватили в плен СДС.

"Мы просим их страны приехать и договориться о том, чтобы забрать их в их страны", — добавила глава миссии. По ее словам, государства должны связаться с администрацией СДС, чтобы забрать своих граждан.

Мохамад добавила, что, по ее информации, Россия, Судан и Индонезия уже забрали нескольких своих граждан.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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