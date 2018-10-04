Часть сирийской оппозиции поддержала соглашение по Идлибу, заявила Захарова

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

Люди в автомобиле в провинции Идлиб. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Часть вооруженной сирийской оппозиции в Идлибе поддерживает инициативу России и Турции о создании в этой провинции демилитаризованной зоны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации, ряд находящихся в Идлибе структур сирийской вооруженной оппозиции объявил о поддержке договоренности о создании там демилитаризованной зоны", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, российские и сирийские военные уже обеспечили функционирование в Идлибе гуманитарного коридора, через который выходит гражданское население.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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