В МИД прокомментировали заявления Израиля по С-300 в Сирии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Москва надеется на здравомыслие Израиля в том, что касается его действий в регионе, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя слова главы израильского МО, заявившего, что Израиль не рад появлению в Сирии С-300, но не может отказаться от военных операций там.

"Мы надеемся на здравомыслие израильских коллег в том, что касается действий в регионе. Мы исходим из того, что борьба с терроризмом, конечно, нужна, важна, вместе с тем, Сирия не должна быть ареной для сведения счетов, которые не связаны с борьбой с терроризмом", — сказал он, комментируя заявления министра обороны Израиля Авигдора Либермана.

Глава МО РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. Во вторник глава Минобороны сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

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