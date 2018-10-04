СМИ: США могут применить F-22 в ответ на поставку Сирии комплексов С-300

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты допускают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ для проведения воздушных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет издание The Drive.

В начале военной кампании в Сирии, когда возможные ответные шаги сирийских войск были еще неясны, американские ВВС уже применяли F-22 и F-16CJ, которые предназначены для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, указывает издание.

Теперь Соединенным Штатам, вероятно, придется вернуться к своей изначальной тактике, полагает The Drive.

При этом на данный момент F-22 уже используются американцами в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам, заключает издание.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных.

В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.

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