МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты допускают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ для проведения воздушных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет издание The Drive.
Теперь Соединенным Штатам, вероятно, придется вернуться к своей изначальной тактике, полагает The Drive.
При этом на данный момент F-22 уже используются американцами в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам, заключает издание.
В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.
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