Путин заявил об учащении обстрелов Алеппо и попыток нападений на "Хмеймим"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что участились обстрелы террористов, сосредоточенных в идлибской зоне деэскалации, по сирийскому Алеппо и нападения на аэродром "Хмеймим".

"Прежде всего, та часть вопроса, которая касается идлибской зоны деэскалации — туда ведь были свезены боевики со всей Сирии практически и там, к сожалению, оказалось очень много представителей радикальных группировок ИГИЛ*, Джебхат ан-Нусра* и иже с ними. Кстати говоря, мы наблюдаем и столкновения между этими группировками внутри идлибской зоны, но нас не это беспокоит. Нас беспокоит то, что из этой зоны участились в последнее время обстрелы сирийских населенных пунктов, включая второй по величине город Алеппо, а что еще больше нас беспокоит — оттуда начали осуществляться попытки нападения на наши военные объекты, российские военные объекты, в том числе на аэродром "Хмеймим", — сказал Путин по итогам российско-австрийский переговоров.

"С помощью самодельных, но от этого не менее опасных беспилотных летательных аппаратов. Мы вынуждены в этой связи были реагировать, наносить удары по тем местам, откуда исходила угроза. Именно это и было основной темой наших переговоров с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом совсем недавно в Сочи, когда он приезжал с коротким рабочим визитом", — сказал Путин по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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