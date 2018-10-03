Соглашение по Идлибу реализуется успешно, заявил представитель Эрдогана

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Российско-турецкое соглашение по сирийскому Идлибу реализуется успешно, задержек по срокам нет, заявил пресс-секретарь президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"По Идлибу идет активная работа: определяются условия, детали реализации соглашения. Наши представители ведомств и организации плотно работают с российскими коллегами. Намеченный в соглашении календарь в настоящее время соблюдается, никаких сложностей нет, и это нас радует", — сказал Калын журналистам.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

Россия, Турция и Иран являются гарантами перемирия в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.