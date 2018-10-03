Косачев прокомментировал заявление Израиля о С-300 в Сирии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявления Израиля о С-300 в Сирии: необходимо встраиваться в процесс военных операций, которые координируются сирийскими властями.

Ранее министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что Израиль не рад появлению в Сирии С-300, но не может отказаться от военных операций в соседней стране.

"Всегда, когда возникает разноплановость военных операций в условиях неоднородного правового поля этих операций, риск возрастает многократно. Такого рода операции, безусловно, должны быть жесточайшим образом скоординированы. А координация — это функция властей страны пребывания. В данном случае конечно же координация за сирийскими властями", — сказал Косачев.

По его словам, дальше другие страны должны встраиваться в этот процесс. "Есть страны, которые в эту систему координат изначально не встроены. И тогда возникают правильные каналы деконфликтинга, предотвращения инцидента, но они несовершенны. Это составляет основной риск", — добавил он.

Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. По словам министра, в соответствии с поручением президента, Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии С-300. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине РФ.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В настоящее время силы коалиции и поддерживаемые ими курдские вооруженные формирования занимают значительную территорию на севере и востоке Сирии, которая неподконтрольна Дамаску.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>