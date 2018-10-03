Более двух тысяч человек за неделю вышли из Идлибской зоны деэскалации

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Две тысячи пятьсот пятьдесят два человека вышли за неделю из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу-эд-Духур", более тысяче из них оказана медицинская помощь, сообщил в среду руководитель филиала российского Центра приема, распределения и размещения беженцев на пункте пропуска "Абу-эд-Духур" подполковник Сергей Скачков.
"Всего за неделю из Идлибской зоны деэскалации через пункт пропуска "Абу-эд-Духур" вышло 2 552 человека. 1330 жителям, из них 505 детям, оказана медицинская помощь", — сообщил Скачков на совместном заседании координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР. Он отметил, что каждого гражданина встречали представители администрации индивидуально.
Им предоставлялось питание и возможность отдохнуть. В качестве гуманитарной помощи раздавались продовольственные наборы и необходимые в дороге вещи. "Все, кто прошел контроль и регистрацию, направлены по своему желанию к месту проживания на автобусе или собственной технике", — добавил подполковник.
Совместное заседание координационных межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР состоялось в среду в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством представителя Национального центра управления обороной РФ генерал-майора Евгения Ильина.
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